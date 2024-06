Gute Aussichten: Der DAX dürfte zur Wochenmitte nach seinem Rücksetzer am Dienstag wieder etwas Boden gut machen können. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent höher auf 18.238 Punkte. Damit bleibt der DAX in seiner jüngsten Spanne zwischen 18.000 und 18.350 Zählern.Am Vortag hatten noch hohe Kursverluste der Airbus-Aktien belastet. Zudem sorgen die anstehenden Wahlen in Frankreich für Unsicherheit. Am Mittwoch kommt jedoch Unterstützung ...

