DJ Zurich übernimmt Reiseversicherungsgeschäft für Privatkunden von AIG

FRANKFURT (Dow Jones)--Zurich übernimmt das weltweite Reiseversicherungsgeschäft für Privatkunden von AIG für 600 Millionen US-Dollar mit der Möglichkeit einer zusätzlichen Earn-out Zahlung. Das Geschäft wird Teil von Zurichs Reiseversicherungsanbieter Cover-More Group (Cover-More) werden und dessen Präsenz in den USA stärken, teilten die Schweizer am Mittwochmorgen mit. Es wird erwartet, dass die vergrößerte Cover-More-Gruppe durch die Übernahme jährliche Bruttoprämien von insgesamt rund 2 Milliarden Dollar erzielen wird. Die Transaktion wird die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) voraussichtlich um rund 4 Prozentpunkte senken. Der Abschluss der Transaktion wird laut Zurich vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen sein.

June 26, 2024 01:32 ET (05:32 GMT)

