The following instruments on XETRA do have their first trading 26.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.06.2024Aktien1 AU0000003PL9 3P Learning Ltd.2 NO0013256180 Borgestad ASA3 CA25490H1064 DIRTT Environmental Solutions Ltd.4 US37637K1088 GitLab Inc.5 AU000000IMU9 Imugene Ltd.6 AU0000189318 IPD Group Ltd.7 US61244M1099 Monterey Capital Acquisition Corp.8 AU000000PAR5 Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.9 AU0000284895 Redox Ltd.10 VGG982181031 VCI Global Ltd.11 US8523876048 Staffing 360 Solutions Inc.Anleihen/ETF1 FR001400QT11 AXA S.A.2 XS2845057780 John Deere Bank S.A.3 AT0000A3DGL2 Erste Group Bank AG4 US91282CKW00 United States of America5 XS2852894679 Heineken N.V.6 DE000A3LJCA6 R-Logitech S.A.M.7 CH1353257830 Novartis AG8 DE000HLB58K2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB58J4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB58H8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB58E5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB5709 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB57X7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 CH1353257848 Novartis AG15 US91282CKX82 United States of America16 US91282CKY65 United States of America17 IE0003XJA0J9 Amundi Prime All Country World UCITS ETF