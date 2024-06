FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future ging am Morgen um 0,17 Prozent auf 132,34 Punkte zurück. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug leicht auf 2,42 Prozent.

Zur Wochenmitte dürften Anleger auf Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich achten. In Deutschland verschlechterte sich die Konsumstimmung nach Daten des Marktforschers GfK vom Morgen. Die Erholung der vergangenen Monate wurde damit unterbrochen. Am Vormittag werden ähnliche Daten aus Frankreich erwartet.

In den USA stehen am Nachmittag Zahlen vom Immobilienmarkt zur Veröffentlichung an. Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) meldet sich Chefvolkswirt Philip Lane zu Wort./bgf/stk