Volkswagen und Rivian schmieden eine Softwareallianz. Wolfsburg investiert 1 Mrd. US-Dollar, um mit Rivian eine neue Softwareplattform für zukünftige Vehikelgenerationen zu entwickeln. FedEx reduziert die Kosten erheblich. Die Prognose für das neue Fiskaljahr 2025 schlägt die Erwartungen und lässt die Aktien steigen. Olli Rehn zeigt sich optimistisch. Das EZB-Ratsmitglied und Gouverneur der finnischen Zentralbank sieht zwei weitere Zinssenkungen noch in diesem Jahr.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Mittwoch analog zum Wochenbeginn. Die ...

