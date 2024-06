Die Aktie von Plug Power kennt weiter nur den Weg nach unten. Am Dienstag verlor der amerikanische Wasserstoff-Titel an der US-Tech-Börse Nasdaq erneut knapp 3,7 Prozent an Wert, das Mehrjahreshoch rückt damit wieder näher. Und einmal mehr sind gute Nachrichten von Unternehmensseite förmlich verpufft.Laut eigenen Angaben hat Plug Power einen "bedeutenden Meilenstein" erreicht. Seit dem Launch des Angebots vor zwei Jahren wurden weltweit 7,5 Gigawatt an sogenannten Basic Engineering and Design Package ...

Den vollständigen Artikel lesen ...