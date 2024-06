War da was? Wie vom AKTIONÄR erwartet, haben etliche Anleger den Dip bei Nvidia zum Einstieg genutzt. Die Aktie des KI-Superstars beendete den Dienstaghandel mit einem ordentlichen Plus von 6,8 Prozent auf 126,09 Dollar - nachbörslich stieg der Titel weiter. Anleger warten am Mittwoch gespannt auf dieses Event.Nvidia hat bei der Marktkapitalisierung die magische Marke von drei Billionen Dollar wieder überwunden. Bis zum Rekordhoch sind es nun noch zwölf Prozent. Bleiben die Bullen am Drücker, könnte ...

