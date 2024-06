© Foto: Jochen Tack - picture alliance



Der US-Logistikdienstleister FedEx hat am Dienstagabend einen starken Geschäftsbericht präsentiert. Die Aktie zieht durch in Richtung neuer Allzeithochs.Logistikdienstleister gelten vielen Marktbeobachtern als Frühindikatoren für konjunkturelle Entwicklungen. Geht es nach den von FedEx am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen, besteht hier kein Grund zur Sorge, denn dessen Ergebnis ist stark ausgefallen. Gewinn trotz schwacher Umsatzentwicklung stark gesteigert Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahresquartal zwar nur um bescheidene 0,9 Prozent auf 22,1 Milliarden US-Dollar, allerdings zeigte das von FedEx vor einigen Quartalen aufgelegte Programm zur Effizienzsteigerung Wirkung: Der …