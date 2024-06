DJ Rehn: EZB könnte Zinsen dieses Jahr zwei weitere Male senken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Zinsen nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn in diesem Jahr zwei weitere Male senken. In einem Interview sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg, Markterwartung von zwei weiteren Zinsschritten 2024 erschienen ihm "vernünftig". Den möglichen Endpunkt des Zinssenkungszyklus ("Terminal Rate") sieht Rehn "zwischen 2,50 und 2,25 Prozent". Rehn zufolge muss die EZB zwar die Inflation wieder auf 2 Prozent senken, sie sollte dabei aber das Wachstum nicht übermäßig dämpfen. Rehn zufolge hält der Disinflationsprozess weiter an, auch wenn er zuletzt etwas "holprig" gewesen sei.

June 26, 2024 02:40 ET (06:40 GMT)

