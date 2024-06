In der neuesten Börsensitzung schloss die Aktie des Multitechnologieunternehmens 3M bei $102,05, was einer negativen Anpassung von 0,91% gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Diese Entwicklung bleibt hinter dem marginalem Tagesgewinn von 0,09% des S&P 500 zurück. Der Aktienkurs des Herstellers von Post-it-Zetteln, Industriebeschichtungen und Keramiken wandte sich jedoch positiv mit einer Steigerung von 3,33% im letzten Monat, womit er sowohl die Leistung seines Sektors, der einen Verlust von 2,39% verzeichnete, als auch die des S&P 500, der um 2,83% zulegte, übertraf. Anleger fokussieren zunehmend auf die bevorstehenden Geschäftsergebnisse des Unternehmens. Für das gesamte Geschäftsjahr wird ein Gewinn von $7,09 pro Aktie sowie ein Umsatz von $23,54 Milliarden erwartet, was einem Rückgang von -23,27% bzw. -27,96% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Beobachtet werden sollte auch die jüngsten Veränderungen in den Analystenschätzungen, da diese oft kurzfristige Geschäftstrends widerspiegeln und eine höhere Genauigkeit bezüglich der Geschäftsleistung und Gewinnpotentiale aufzeigen können.

Risiken durch toxische Substanzen

In einem separaten Kontext sieht sich der Mischkonzern mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Ein Klagevorwurf beschäftigt sich mit den potenziellen Gesundheitsrisiken durch die Produktion spezieller Chemikalien, bekannt als PFAS, die in persönlicher Schutzausrüstung für Feuerwehrleute eingesetzt werden. Diese Substanzen, die als "Forever Chemicals" bekannt sind, stehen im Verdacht, schwer im menschlichen Körper oder der Umwelt abbaubar zu sein und könnten Verbindung zu Krebserkrankungen haben. Die eingereichten Klagen auf Schadensersatzforderungen basieren auf angeblichen Gesetzesverstößen in Bezug auf das Produkt-Haftungsgesetz von Connecticut, was die Industrie vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Mit den jüngsten rechtlichen Entwicklungen und der bevorstehenden Entscheidung des Unternehmens dürften Anleger und Branche gleichermaßen gespannt auf die Zukunftsaussichten eines der führenden Konglomerate blicken.

