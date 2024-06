Notcoin vor dem Durchbruch: Steigt der Token bald auf 0,02 USD?

Notcoin hat einen spektakulären Handlesstart hingelegt - Der Token verzeichnete an einem einzigen Tag einen Preisanstieg von über 600%. Obwohl eine massive Korrektur von mehr als 60% erwartet wurde, überraschte der Token erneut mit einem Anstieg von 500%, was ihm ein neues Allzeithoch (ATH) von 0,028 USD bescherte. Diese beeindruckende Entwicklung zog viel Aufmerksamkeit auf sich.

Notecoin auf der Website über sich selbst: "Vielleicht gar nichts", Quelle: https://notco.in/

Was ist Notcoin (NOT)?

Notcoin (NOT) hat sich als Kryptowährung etabliert, die durch ihre rein gemeinschaftsgetriebene Entwicklung beeindruckt. Ohne Investoren, große Wale oder Marketingausgaben hat Notecoin durch die Unterstützung der Community ein rasantes Wachstum erlebt. Notcoin kann als Belohnungssystem in Telegram Spielen eingebaut werden, was qausi dem Play to Earn Konzept entspricht.

Seit dem Start am 1. Januar 2024 hat Notcoin bedeutende Meilensteine erreicht, einschließlich der Listung auf großen Kryptobörsen wie Binance. Die Einzigartigkeit von Notecoin zeigt sich in seiner dezentralen Struktur, bei der der größte Influencer lediglich 0,02% aller Token hält. Das ökonomische Modell basiert auf einem positiven Ansatz, der Anreize schafft, indem Teilnehmer durch Beiträge und Spielaktivitäten Belohnungen erhalten.

Diese Mechanik hat zu einem schnellen Anstieg der Marktkapitalisierung auf fast 1,6 Milliarden USD geführt. Mit 35 Millionen aktiven Nutzern in der zugehörigen Telegram-Mini-App beweist Notecoin die Kraft der Telegram- und TON-Ökosysteme, die Entwicklern enorme Möglichkeiten bieten.

Notcoin Kursverlauf

Nach dem Höhepunkt am 4. Juni 2024 mit 0,028 US-Dollar geriet der Preis des Tokens in eine tief bärische Phase, die seinen Wert um weitere 50% reduzierte. Der jüngste Kursanstieg hat jedoch neue Hoffnungen auf eine bullische Wende geweckt, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass sich ein weiteres niedrigeres Hoch bildet. Der Preis stößt aktuell auf Widerstände im Bereich von 0,0145 bis 0,015 USD. Es ist daher entscheidend, diese Widerstände zu überwinden, um einen neuen Aufwärtstrend zu starten.

Der Token hat einen starken Support im Bereich von 0,013 bis 0,014 USD gebildet, was auf eine bevorstehende starke Aufwärtsbewegung hindeuten könnte. Die Frage bleibt jedoch, ob diese technischen Aspekte den Preis über die Marke von 0,02 USD heben können. Langfristig bleibt der Trend bullisch, aber kurzfristig könnte ein Rücksetzer bevorstehen. Der Preis versucht, die obere Widerstandszone des Kanals zu durchbrechen, aber die Käufer zeigen Schwäche auf diesen Niveaus, was zu Ablehnungen führt. Eine ähnliche Bewegung könnte erneut auftreten, doch die lokale Unterstützung bei 0,014 USD könnte eine solide Basis für eine gesunde Erholung bieten.

Notcoin Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Token Burn und Marktlage entscheidend

Die Notcoin-Plattform wurde durch eine kürzliche Anpassung ihrer Tokenomics erheblich beeinflusst. Berichten zufolge wurden fast 210 Millionen Token verbrannt, was zu einem Anstieg von 15% führte. Dennoch hängt der Markt stark von der Preisentwicklung des Bitcoins ab. Sollte der Bitcoin Stabilität zeigen, könnten auch Altcoins wie Notcoin ein bullisches Momentum entwickeln.

In einem solchen Szenario könnte der Preis des Notcoin (NOT) leicht die 0,02 USD-Marke erreichen. Das eigentliche Ziel wäre jedoch, ein neues Allzeithoch über 0,03 USD zu erzielen. Wie so oft hängt vieles bei den großen Altcoins an Bitcoin und der Großmarktlage.

Play to Earn zeigt Erfolge

Die Integration von Kryptowährungen in Spiele erlebt einen Aufschwung und wird zunehmend beliebter. Der globale Videospielemarkt verzeichnet ein enormes Wachstum und wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 261,80 Milliarden Euro generieren. Bis 2027 soll das Marktvolumen auf 339,20 Milliarden Euro ansteigen, was lt. Statista einem jährlichen Umsatzwachstum von 9,02% (CAGR 2024-2027) entspricht. In diesem Zeitraum wird erwartet, dass die Anzahl der Nutzer im Videospielemarkt auf 1.472 Millionen ansteigt.

Diese dynamische Entwicklung zeigt sich auch im Bereich Play-to-Earn, wo Spieler durch ihre Aktivitäten in Spielen Kryptowährungen verdienen können. Ein prominentes Beispiel ist PlayDoge, das einen neuen "Shiba Inu" Token namens $PLAY in ein Tamagotchi-Retro-Spiel integrieren will. Play-to-Earn-Modelle bieten nicht nur neue Einnahmequellen für Spieler, sondern auch innovative Wege für Entwickler, Nutzer zu binden und zu motivieren. Diese Trends unterstreichen die wachsende Verbindung zwischen der Gaming- und der Kryptoindustrie, die zusammen eine neue Ära des digitalen Entertainments einläuten.

Ausschnitt aus der Website, Quelle: www.playdoge.io

PlayDoge verbindet den beliebten Doge-Meme mit dem nostalgischen Tamagotchi-Konzept. Hier kümmern sich Spieler um virtuelle Doges, füttern sie, trainieren sie und schicken sie auf Abenteuer. Dabei verdienen sie $PLAY-Token, die sie für Upgrades im Spiel nutzen oder auf dem Kryptomarkt handeln können. PlayDoge hat in seiner Vorverkaufsphase bereits über 5,1 Millionen Dollar eingesammelt.

Mit dieser Kombination aus Spaß und finanziellen Anreizen zeigt PlayDoge, wie die Verschmelzung von Gaming und Kryptowährungen neue Wege schafft, um Spieler zu binden und innovative Einnahmequellen zu erschließen. Die Play-to-Earn-Modelle bieten nicht nur neue Möglichkeiten für Spieler, sondern revolutionieren auch die Art und Weise, wie wir über Videospiele und digitale Währungen denken?.

