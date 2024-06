FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach dem schwachen Vortag am Mittwoch wieder den Weg nach oben gefunden. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,60 Prozent auf 18 287,02 Punkte zu. Damit blieb er allerdings in der jüngsten Spanne zwischen 18 000 und 18 350 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,26 Prozent auf 25 532,89 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann knapp 0,6 Prozent.

Als Kursstütze sah Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngste Entwicklung an den US-Börsen. Dort hatte der technologielastige Nasdaq 100 am Dienstag seine jüngste Schwächephase erst einmal hinter sich gelassen. Gleichwohl bleibe der Markt eine Schaukelbörse, konstatierte Altmann mit Blick auf die vergangenen Handelstage. Eine klare Richtung kristallisiere sich derzeit nicht heraus.

Laut Charttechnik-Experte Martin Utschneider bleibt der Dax angeschlagen und kämpft weiterhin um eine Stabilisierung oberhalb der Unterstützungsmarke von 18 141 Punkten. Signale für einen Ausbruch aus dem gegenwärtigen Abwärtstrend gebe es nicht. Die Erholung der vergangenen Woche erscheine kraftlos, ergänzte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die vermeintliche Dax-Stabilisierung über der 18 000-Punkte-Marke könnte sich als lediglich technische Reaktion auf die vorangegangenen Verluste entpuppen./gl/tih

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, US6311011026