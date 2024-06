Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Logistikunternehmens und DHL-Konkurrenten FedEx konnten zwar nicht in allen Punkten überzeugen. Doch sie wurden überaus wohlwollend vom Markt aufgenommen. Im nachbörslichen Handel legte die FedEx-Aktie kräftig zu. Bestätigt sich der Höhenflug auch im regulären US-Handel am heutigen Mittwoch?FedEx Corp. - Besser als erwartet FedEx berichtete am gestrigen Dienstag (25. Juni, nach US-Handelsschluss) über ...

