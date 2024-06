Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei den von uns betrachteten Assetklassen hat sich zuletzt nicht allzu viel getan, so die Analysten der Helaba.Am Rentenmarkt sei es zu einer Konsolidierung gekommen, wobei sich die Spreads der EWU-Peripherie etwas hätten einengen können. Die anstehenden Wahlen in Frankreich würden aber ein Unsicherheitsfaktor bleiben. Der Euro habe sich etwas abgeschwächt und notiere unterhalb wichtiger Widerstände. Kursverluste habe es am deutschen Aktienmarkt gegeben. Er habe seine am Montag erzielten Gewinne mehr als wettgemacht. ...

