Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Für die Märkte sei es sehr gut im Mai gelaufen, dabei hätten die USA mit einem Anstieg des S&P500 um 4,8% besser abgeschnitten als der EURO STOXX 600, der um 2,6% habe zulegen können. In den USA habe es mehrere restriktive Kommentare der US-Notenbank gegeben, die dafür plädiert hätten, dass noch Zeit bleibe, um die Inflation in den Griff zu bekommen und entspannt Zinssenkungen durchzuführen. ...

