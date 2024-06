Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis stieg die gesamte letzte Woche über an, doch kam es am Freitag zu Gewinnmitnahmen, nachdem der US-Einkaufsmanagerindex besser ausfiel als die Markterwartung und die Verkäufe bestehender Häuser mit 4,11 Mio. ebenfalls leicht über den Erwartungen lag. Der Goldpreis fiel um 50 US-Dollar auf 2.317 US-Dollar und schloss die Handelswoche bei 2.336 US-Dollar (-1,6 %) je Feinunze. Der Silberpreis erreichte am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...