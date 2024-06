Kein Wunder - gerade machte die Nachricht die Runde, dass VW in den nächsten Jahren Milliarden in den US-Elektrobauer stecken will. Mit bis zu 5 Mrd. $ will man dann gemeinsam Technik für künftige Fahrzeuge entwickeln. Für RIVIAN ist das Geschäft mehr als willkommen - schreibt man doch nach wie vor rote Zahlen. Aber auch für VW wird die Zusammenarbeit lohnend sein. Weil man für neue Autos in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf RIVIAN's Technologie und Software einschwenken will, kann VW damit viel Geld im Vergleich zu einer Entwicklung der Technik in Eigenregie sparen. Besonders beachtenswert ist heute die Reaktion der RIVIAN-Aktie - ein Kursfeuerwerk!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken