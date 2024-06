Volkswagen steigt bei Rivian Automotive ein. Man habe eine Investition in Höhe von zunächst 1 Milliarden Dollar in einer Wandelanleihe von Rivian beschlossen und beabsichtige gemeinsam mit der US-Gesellschaft die Gründung eines Joint Ventures. Insgesamt können die Investitionen in die Rivian-Kooperation bis 2026 auf bis zu 5 Milliarden Dollar steigen, ...

