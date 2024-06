Die Aktie von Plug Power hat ihren Abwärtstrend an der Nasdaq gestern fortgesetzt und sich einem langfristigen Tiefpunkt genähert. Trotz technischer Fortschritte und bedeutender Vertragsabschlüsse bleiben finanzielle Sorgen drückend und erfordern genaue Beobachtung seitens der Investoren.Die Aktie von Plug Power setzte am gestrigen Dienstag ihre Abwärtsbewegung fort und verzeichnete an der Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...