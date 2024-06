Debüt-Emission - heute hat die Zeichnungsfrist für die erste Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013256834) der The Platform Group AG begonnen. Bis zum 03. Juli 2024 können Anleger die vierjährige Anleihe mit einem Zielvolumen von 25 Mio. Euro ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Börse zeichnen. Die als Nordic Bond und nach norwegischem Recht strukturierte Anleihe wird jährlich zwischen 8,00% und 9,00% verzinst. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik Benner erklärt im Anleihen Finder-Interview die Hintergründe der Anleihe-Emission und stellt die The Platform Group und deren Geschäftsentwicklung vor.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Benner, nach dem Börsengang im vergangenen Jahr betritt die The Platform Group AG (TPG) nun auch das Anleihen-Parkett. Stellen Sie uns die TPG doch zunächst in wenigen Worten kurz vor: Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens, wie funktioniert das Plattform-Geschäft und wie verdienen Sie damit Ihr Geld?

Dominik Benner: The Platform Group betreibt in 21 Branchen E-Commerce-Plattformen, dies auf Grundlage unserer eigenen Software. Unser Umsatz entsteht durch den Verkauf der Produkte auf diesen Plattformen, die Produkte stammen von Partnern, also Händlern und Herstellern. Wir erhalten bei allen Verkäufen Gebühren und decken für unsere Partner die komplette Wertschöpfung im E-Commerce ab, von der Content-Erstellung - inklusive Fotografie - über Payment bis hin zum Kundensupport.

Anleihen Finder: Sehen Sie sich in erster Linie als Software-Entwickler, als E-Commerce-Händler oder gar als Beteiligungsgesellschaft? Was ist das Besondere an Ihrem Gesamt-Konzept und warum setzen Sie sich damit am Markt durch?

"Wir sind ein Softwareunternehmen, welches damit Plattformmodelle in verschiedenen Branchen betreibt"

Dominik Benner: Dieser Frage begegnen wir häufig. Wir sind ein Softwareunternehmen, welches damit Plattformmodelle in verschiedenen Branchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...