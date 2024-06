Die Deutsche-Bank-Aktie notiert weiterhin in einer engen Range. Die Entscheidung, in welche Richtung der Kurs in den kommenden Wochen geht, dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Unterdessen hat ein Star-Analyst die Papiere erneut unter die Lupe genommen.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Wahlen zum EU-Parlament und vor allem die Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich hätten den Fokus des europäischen Bankensektors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...