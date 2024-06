Kommt jetzt die Post-Hausse? Ein positiver Geschäftsausblick des US-Rivalen Fedex hat den Aktien des Logistikkonzerns DHL (Deutschen Post) am Mittwoch Schub gegeben. Mit einem Plus von knapp drei Prozent lagen sie am Vormittag an der DAX-Spitze. Am Dienstag Abend hatte die Fedex-Aktie nach einem positiven Ausblick des US-Logistikkonzerns im nachbörslichen US-Handel rund 16 Prozent zugelegt. Der Paketzusteller erwartet für 2025 aufgrund von Fortschritten beim Kostenabbau einen Gewinn je Aktie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...