Heute werfen wir einen Blick auf den gestrigen Rebound in New York und wer dabei zu den Antreibern gehörte. Wir schauen auf zwei Aktien aus unserer Empfehlungsliste, die gestern dynamische Kursbewegungen absolviert haben. Außerdem im Fokus: MERCK mit erneutem Rückschlag in der Forschungspipeline und ein US Technologiewert mit KI-Fantasie; attraktiver Bewertung und bullischem Chartsignal.



Wall Street: S&P500: + 0,39%, NASDAQ100: + 1,16 %, DOW JONES: - 0,76 %, VIX: 12,84



Die Wall Street legte gestern einen klassischen Rebound auf das Parkett. Die Technologiewerte konnten deutlich zulegen, allein NVIDIA schaffte ein Plus von 6,7%. Die Erholung wurde fast ausschließlich von den Verlieren des Vortags getragen. Deshalb verblieben unterm Strich in den Indizes sehr unterschiedliche Tendenzen. NASDAQ100 deutlich im Plus, DOW JONES und die Nebenwerteindizes klar im Minus und der S&P500 mit einem moderaten Zugewinn genau dazwischen. Am deutlichsten wird der Unterschied im S&P500 equal weighted. Der gab satte 0,72% nach, während der "normale" (marktgewichtete) S&P500 rund 0,4% zulegen konnte. Es standen sich 108 Gewinner und 388 Verlierer gegenüber - eine eklatante Schieflage.



