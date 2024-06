Berlin (ots) -Internationales Marketing-Flair in Berlin: Am 12. September 2024 findet das BrandFestival erstmals in Deutschland statt. Das internationale Summit mit dem Schwerpunkt Marketing und Kreativität wird bereits seit mehr als 20 Jahren veranstaltet und bringt Top-Speaker von den Cannes Lions und anderen großen internationalen Bühnen in die deutsche Hauptstadt.Beim BrandFestival (https://brandfestival.eu/de/) trifft sich die Werbe- und Kommunikationsbranche, um die besten Speaker und Kreativen der Welt zu feiern. Einen Tag lang stehen Insights ikonischer Vordenker, Ideen der innovativsten Unternehmen der Welt und Inspiration aus allen Bereichen der kreativen Marketing-Community im Mittelpunkt. Außerdem steht das Event für Networking auf internationalem Niveau.Nun stehen die Speaker des BrandFestivals fest. Dabei wartet die Konferenz mit herausragenden Expertinnen und Experten aus aller Welt auf. Ob Kreativindustrie, Digital Transformation, Marketing oder Wissenschaft: Das BrandFestival bringt Knowhow und Expertise von Tokio bis New York, von Stockholm bis Mailand und von Oslo bis Norwegen nach Berlin."Wir freuen uns in Berlin auf ein vielfältiges und international renommiertes Line-up", sagt Tamás Barna, Gründer der Republic Group und Initiator des BrandFestivals. "Wir möchten das Publikum begeistern mit Vorträgen, Panels und Networking-Möglichkeiten mit ausgewiesenen Fachleuten aus aller Welt."Diese Top-Speaker sind am 12. September dabei:Naoki Tanaka ist Kreativ-Star und datengetriebener Storyteller. Er ist Creative Director der international ausgezeichneten Agentur Dentsu Lab in Tokio, der fünftgrößten Werbeagentur der Welt. Dentsu hat bereits zahlreiche Preise beim Cannes Lions Festival und weitere internationale Auszeichnungen erhalten. Naoki Tanaka ist zudem einer der Juroren des Cannes Lions Festivals.Jamie Reilly ist General Manager von Moment Factory Events in New York, einer Multimedia-Agentur, die in ihrer Kreation auf holistisches Storytelling setzt und einen "Return on Emotion" verspricht. Menschen sollen auf einzigartige Weise emotional mit einem Projekt und damit einer Marke verbunden werden. Gelernt hat sie ihr Handwerk beim Cirque du Soleil, mit dem sie jahrelang um die Welt getourt ist.Sonja Jost ist laut Tagesspiegel "eine der 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft". Sie ist Vice President Innovation bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin und gleichzeitig ein Star der Startup-Szene. Mit den von ihr (mit)gegründeten Unternehmen DexLeChem und Dude Chem erfindet sie die Chemieindustrie neu.Prof. Dr. Carsten Baumgarth ist Professor für Marketing und Markenführung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin und Adjunct Professor an der Ho-Chi-Minh-City University in Vietnam. Sein Ziel ist die bessere Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Er veröffentlichte rund 500 Publikationen mit Schwerpunkten wie Marke oder B-to-B-Marketing und teilt in seinem Instagram-Account "Brückenbau Marke" Wissen aus der weltweiten Markenforschung für Marketing-Praktiker.Prof. Dr. Paul Lange ist Rechtsanwalt und Senior Partner der Kanzlei Siebeke, Lange, Wilbert in Düsseldorf. Er ist einer der führenden Köpfe im nationalen und internationalen Markenrecht und Autor des Standardwerks zum deutschen und europäischen Marken- und Kennzeichenrecht, das von Juristen und Richtern regelmäßig zitiert wird. Zu seinen Mandanten zählen internationale Konzerne im In- und Ausland, die sich in Markenfragen von ihm beraten lassen.Außerdem erleben Teilnehmende folgende Speaker auf dem BrandFestival:- Ashley Benigno, Chief Design Officer, EY (Mailand)- Jim Brown, Gründer und Head Coach, Ground+AIR (London)- Mara Dettmann, Strategy Director, Laundry Service UK (London)- Helmut Fleischer, Managing Partner, Helmut Fleischer Consulting (Düsseldorf)- Oliver Feldwick, Chief Innovation Officer, The&Partnership (London)- Niels Kokkeel, Managing Director und CCO, Mehrwerk GmbH (Bielefeld)- Niklas Mortensen, Chief Design Officer, Designit (Oslo)- Niki Slawinski, Head of Corporate Branding, Dragon Rouge (Hamburg)- Stoyan Yankov, Autor, Coach und Speaker (Kopenhagen)Das BrandFestival ist zudem Austragungsort für die Preisverleihung der diesjährigen "Superbrands Germany" (https://germany.superbrands.com), die am Abend verliehen werden. Marken wie Aral, Deutsche Bank, Eurowings, Fissler oder Stiebel Eltron werden in Berlin als stärkste Marken des Landes ausgezeichnet. Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungsorganisation, die seit mehr als 30 Jahren und in über 90 Ländern starke Marken prämiert.Das BrandFestival und Superbrands Germany feiern damit an diesem Tag gemeinsam die Kreativität und Kraft von Marken und ihren Machern auf eine einzigartige Weise.Early-Bird-Tickets für das BrandFestival sind verfügbar unter: https://brandfestival.eu (https://brandfestival.eu).Über das BrandFestival:Mehr als 20 Jahre Erfahrung, über 1.120 Marken, 2.500 Referent:innen und 13.500 Teilnehmende: Das BrandFestival ist ein Garant für hochkarätige internationale Speaker, inspirierende Talks und vielfältiges Networking mit Marketing- und Kommunikations-Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen.Über Superbrands Germany:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und auf einer Preisverleihung ausgezeichnet.Eckdaten:BrandFestival Berlin, 12. September 2024Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin