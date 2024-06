Am Mittwoch erreichte die SAP-Aktie ein neues Rekordhoch. Der Kurs notierte zeitweise bei 187,44 Euro übertraf damit die bisherige Bestmarke von 184,48 Euro aus dem März. Die positive Kursentwicklung der SAP-Aktie wirkte sich auch auf den DAX aus, da SAP die am schwersten gewichtete Aktie im deutschen Leitindex ist. Der DAX legte infolge des SAP-Anstiegs ebenfalls um 0,9 Prozent zu. In den vergangenen ...

