Karlsruhe (ots) -Die Gebäudereinigungsbranche ist eine Branche voller Potenzial. Das weiß Umut Yalcin, der Geschäftsführer der Richtig Sauber Service-Partner GmbH, aus eigener Erfahrung. Mit seinem Unternehmen unterstützt er Kunden in insgesamt 16 Bundesländern 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr bei der Gebäudereinigung. Wie Umut Yalcin seine starke Marktposition erlangt hat, erfahren Sie im Folgenden.Der Markt für Reinigungsdienstleistungen boomt: Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen greifen auf externe Dienstleister für die Gebäudereinigung zurück. Die große Nachfrage schafft nicht nur kontinuierliche Wachstumspotenziale, sondern bietet auch gute Gelegenheiten für Unternehmer, in diesem Markt Fuß zu fassen. Neben der klassischen Gebäudereinigung gibt es auch spezialisierte Dienstleistungen wie die Fensterreinigung, die Reinigung von medizinischen Einrichtungen oder die Teppichreinigung, die Unternehmern seit Jahrzehnten vielfältige Möglichkeiten bieten. Das hat auch Umut Yalcin, der Geschäftsführer der Richtig Sauber Service-Partner GmbH, früh erkannt. "In jeder Jahreszeit stehen die verschiedensten Reinigungsarbeiten an einem Gebäude an", weiß der Experte. "Ob Geschäftsgebäude, öffentliche Einrichtung oder Wohnimmobilie: Sauberkeit ist jedem und überall wichtig.""Deshalb sind wir seit 29 Jahren ein zuverlässiger Ansprechpartner für unsere Kunden", fährt Umut Yalcin fort. "Unser Unternehmen startete 1994 als Familienbetrieb in der Gebäudereinigungsbranche." Der Experte hat die familiengeführte Gebäudereinigung seines Vaters weiter ausgebaut, zu einem Franchise-System entwickelt und während seines Höhepunkts mehr als 50 Standorte in ganz Deutschland eröffnet. Heute arbeiten Hunderte von Reinigungskräften indirekt für sein Unternehmen, betreuen im Rahmen ihrer Arbeit unzählige Kunden in insgesamt 16 Bundesländern und erzielen siebenstellige Jahresumsätze.Das Angebot der Richtig Sauber Service-Partner GmbHDie Richtig Sauber Service-Partner GmbH ist ein etablierter Anbieter von Reinigungsdienstleistungen, der sich durch sein engagiertes Team und seine langjährige Erfahrung auszeichnet. Mit einem breiten Leistungsportfolio bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Reinigungslösungen für Kunden in ganz Deutschland. Von der Büroreinigung über die Fenster- und Teppichreinigung bis hin zur Baureinigung können Umut Yalcin und sein Team jeglichen Bedürfnissen gerecht werden. "Sämtliche Dienstleistungen, wie wir unseren Kunden anbieten, zeichnen sich durch Sorgfalt, ein ausgeklügeltes Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenorientierung aus", sagt Umut Yalcin. "Ob Restaurant, privates Wohnumfeld oder Arztpraxis: Wir sind immer zur Stelle, wenn Sauberkeit gefragt ist. Dabei reinigen wir nicht einfach nur, sondern gehen beispielsweise auch auf die unterschiedlichsten Materialien ein."Die Kunden der Richtig Sauber Service-Partner GmbH schätzen vor allem deren Frühjahrs- und Winteraktionen, die ihnen zusätzliche Vorteile bieten. Zudem können sie bei der Gebäudereinigung darauf vertrauen, dass jeder Mitarbeiter Experte auf seinem Gebiet ist. Mit Herz und Verstand werden verschiedenste Materialien, seien es nun Treppen, verschiedene Bodenbeläge oder Fenster, gereinigt und gepflegt. Zusätzlich bietet das Unternehmen Sonderreinigungen, Grundreinigungen und Hausmeisterservices an, um den individuellen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Umut Yalcin über seinen WerdegangUmut Yalcin konnte im Verlauf seiner beruflichen Laufbahn umfangreiche Erfahrungen sammeln, die seine Branchenexpertise geprägt haben. Die Richtig Sauber Service-Partner GmbH wurde 1994 von seinem Vater Halil Yalcin gegründet, der damit den Grundstein für Umut Yalcins erfolgreiche Karriere und Selbstständigkeit in der Reinigungsbranche legte. "Bereits in jungen Jahren habe ich mich zusammen mit meiner Schwester Deniz aktiv am Betrieb unseres familieneigenen Unternehmens beteiligt, um praktische Reinigungserfahrung zu sammeln", erzählt Umut Yalcin. "Dadurch habe ich das Potenzial der Gebäudereinigungsbranche früh erkannt. 2007 habe ich dann meinen Meisterbrief in der Gebäudereinigung erworben. Zudem bin ich als zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 anerkannt."Die Entwicklung der Richtig Sauber Service-Partner GmbH2011 übernahm Umut Yalcin die familiengeführte Gebäudereinigung schließlich als neuer Geschäftsführer. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Änderungen eingeführt, die nicht nur frischen Wind brachten, sondern auch zu einem rasanten Wachstum führten. So konnte das Unternehmen innerhalb weniger Jahre auf einen siebenstelligen Umsatz wachsen, so dass man mit größeren Projekten außerhalb von Karlsruhe beginnen konnte.Heute ist die Richtig Sauber Service-Partner GmbH eine bekannte Marke. Als ehemaliger Dozent an der Fachhochschule Metzingen und Autor des Buches "Der selbstständige Gebäudereiniger" gibt Umut Yalcin zudem sein Branchenwissen weiter. "Seit 2018 wird die Gebäudereinigung von Ilknur Serbest geleitet, die viele Jahre lang maßgeblich am Aufbau beteiligt war", sagt Umut Yalcin. "Sie koordiniert nicht nur die Zentrale, sondern ist auch für alle Partner-Standorte verantwortlich. Ich selbst habe mich bereits 2015 erfolgreich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen - und kann mich daher voll und ganz auf meine Zukunftspläne konzentrieren."Sie interessieren sich für das Angebot der Richtig Sauber Service-Partner GmbH? 