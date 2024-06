Lavoix, ein führender europäischer Akteur auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (IP), gibt die Übernahme der italienischen IP-Kanzlei Giambrocono bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625445000/de/

Nach der Eröffnung von Niederlassungen in München 2008 und Mailand 2016 konsolidiert Lavoix seine Expansion in Europa. Mit Wirkung zum 20. Juni 2024 ist Giambrocono neben Cabinet Lavoix zu einer Tochtergesellschaft von Lavoix Hub geworden. Seinen Namen und seine Führungsstruktur wird Giambrocono fortführen.

Lavoix ist in den am stärksten industrialisierten Ländern Europas präsent: Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg und der Schweiz. Die Kanzlei unterhält in jeder Stadt, in der das Einheitliche Patentgericht vertreten ist, eine Niederlassung.

Zusätzlich zu unserem organischen Wachstum in Italien durch die Eröffnung der Mailänder Niederlassung vor acht Jahren erreichen wir mit dieser externen Übernahme einer italienischen Kanzlei mit langer Tradition und exzellenter Reputation eine kritische Masse, die es uns ermöglicht, die Angelegenheiten unserer Mandanten mit hoher Qualität zu bearbeiten.

Im Jahr 2021 feierte Giambrocono sein hundertjähriges Firmenjubiläum. Unter der Führung von Fabio Giambrocono beschäftigt die Kanzlei ein Team von 18 Beratern mit anerkannten Fachkenntnissen in den Bereichen Marken, Geschmacksmuster und Patente sowie bei allgemeinen Rechtsstreitigkeiten zu Urheberrechten und geistigem Eigentum. Für die Kanzlei sind rund fünfzig Mitarbeiter an vier Standorten tätig: einem Hauptsitz in Mailand und drei Zweigstellen in Bergamo, Reggio Emilia und Macerata.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fabio Giambrocono und seinen Teams. Sie genießen einen herausragenden Ruf auf dem italienischen und europäischen Markt für geistiges Eigentum, und unsere Gemeinsamkeiten in Bezug auf Organisation und Werte hat diese transalpine Ehe sehr erleichtert. Zeitgleich mit der Ankündigung der Eröffnung einer regionalen Kammer des UPC in Mailand bieten wir unseren Kunden eine wirklich gesamteuropäische Schlagkraft", kommentiert Philippe Blot, Chairman bei Lavoix

"Der Beitritt zu einer führenden Gruppe wie Lavoix bedeutet den Beitritt zu einem wichtigen Akteur im IP-Bereich in Frankreich und auf internationaler Ebene", ergänzt Fabio Giambrocono, Managing Partner bei Giambrocono. "Dank dieser Transaktion werden unsere Kunden weiterhin von unserem internen Managementstil und der gewohnten Kundenbetreuung profitieren und zugleich eine große Bandbreite innovativer Dienstleistungen und Instrumente nutzen können. Dynamik, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unseres Unternehmens bleiben somit erhalten."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625445000/de/

Contacts:

Medienkontakt: sophie.rousset@ekno.fr