Das Empire State Building (ESB) gab heute bekannt, dass es bei den Tripadvisor's 2024 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do zur Nummer 1 unter den Attraktionen der Welt und zum dritten Mal in Folge zur Nummer 1 unter den Attraktionen in den USA gewählt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625815269/de/

View from the 102nd Floor Observatory (Photo: Business Wire)

Das Empire State Building Observatory hat mehr als 60.000 5-Sterne-Bewertungen. Die Gäste sagen, dass sie von der Authentizität des "berühmtesten Gebäudes der Welt", den interaktiven Exponaten und der unglaublichen Aussicht begeistert sind. Kritiker halten einen Besuch für ein "einmaliges" Erlebnis und eines der besten Dinge, die man in New York City tun kann.

"Das Empire State Building Observatory ist die authentischste Attraktion von New York City und diese unglaubliche weltweite Anerkennung ist ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Entscheidung, Reservierungen zu verlangen und Menschenmassen bei unserem neu gestalteten Observatory Experience zu vermeiden, ein großer Erfolg war", sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender und CEO von Empire State Realty Trust. "Das einzige Problem ist, dass ich versprochen habe, eine Torte ins Gesicht zu bekommen, wenn wir ein drittes Mal die Nummer 1 gewinnen, also muss ich jetzt meine Geschmacksrichtung wählen!"

Das Empire State Building Observatory wurde vor kurzem für 165 Millionen Dollar umgestaltet. Dazu gehörten ein eigener Besuchereingang, ein beeindruckendes Museum mit neun Galerien, brandneue, maßgeschneiderte Uniformen für die Mitarbeiter des Observatoriums und ein neues Observatorium im 102.Stockwerk mit unvergleichlicher Aussicht. ESB generiert kontinuierlich globale Aufmerksamkeit und spricht ein breites Publikum an, um durch virale soziale Inhalte und große Aktivierungen mit Partnern wie HBO's "House of the Dragon", Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound und "Star Wars" eine starke Bindung zu den Fans aufzubauen.

"Nach zwei Jahren an der Spitze der US-Liste ist es aufregend zu sehen, dass das Empire State Building den ersten Platz auf der Weltbühne einnimmt", sagte Kristen Dalton, President von Tripadvisor. "Die Gewinner der begehrten Tripadvisor-Auszeichnung "Best of the Best" gehören zu den besten 1 der Einträge auf unserer Website und werden auf der Grundlage von Bewertungen engagierter Reisender ausgewählt, was diesen Sieg zu einer unglaublichen Leistung macht."

Zur Feier dieser Auszeichnung werden die weltberühmten Lichter des Empire State Building am 25. Juni in Tripadvisor Green erstrahlen.

Weitere Informationen über das Empire State Building Observatory finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt" das dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), gehört, erhebt sich von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zu "Amerikas beliebtestem Gebäude", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Attraktion Nummer 1 in den USA erklärt: "Best of the Best" in zwei aufeinanderfolgenden Jahren und die Nummer 1 unter den New Yorker Sehenswürdigkeiten in Lonely Planet's Ultimate Travel List.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

