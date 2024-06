The Platform Group AG (ISIN: DE000 A2QEFA 1) schultert weitere Übernahme: So hat das führende Software-Unternehmen für Plattformlösungen die Mehrheit an der Pflanzenplattform Aplanta übernommen. Parallel startet die TPG-Debütanleihe heute in das öffentliche Zeichnungsangebot. Das Signing der Transaktion erfolgte laut The Platform Group per Juni 2024, das Closing werde indes für Juli 2024 erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...