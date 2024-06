© Foto: Samuel Corum - CNP - picture alliance / Consolidated News Photos



Der Prüfungsprozess verlaufe reibungslos, so SEC-Vorsitzender Gary Gensler. Dies könnte in den kommenden Monaten zur Einführung von neuen Krypto-Spot-ETFs führen.Auf der Bloomberg Invest Konferenz in New York äußerte sich Gensler nicht zum genauen Zeitplan des ETFs. Kürzlich erst hatte die Börsenaufsicht SEC ihre Regeln geändert, was die Chancen für die Genehmigung eines Ether-ETFs erhöht. Bereits jetzt existieren ETFs, die auf Ether-Futures basieren. Unter Genslers Leitung hat die SEC die Möglichkeiten für Investoren erweitert, in Kryptowährungen zu investieren. Insbesondere genehmigte die Behörde Bitcoin-Spot-ETFs, die Milliardeninvestitionen anzogen und den Bitcoin-Kurs auf Rekordhöhen …