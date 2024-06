Nänikon ZH (ots) -Warum denn in die Ferne schweifen? Nacktbaden und nackte Sport- und Freizeitaktivitäten sowie Sauna sind in einem sicheren Rahmen für Familien, Frauen, Männer und Kinder auf dem geschützten Gelände mit eigenem Parkplatz ganzjährig möglich. Parkieren, ausziehen, die Kleider im Auto deponieren- exklusiv ungezwungen nackt und völlig frei sein!Der Zutritt ist über einen Badge für Mitglieder ganzjährig jederzeit möglich, auch für nacktes Nachtschwimmen bei Vollmond am 20.07 und am 17.08. im beleuchteten 25-Meter Schwimmbecken, welches über eine einzigartig hervorragende Wasserqualität verfügt.Die Philosphie des Naturismus besteht in der befreienden Natürlichkeit der Nacktheit, welche in familiärer Atmosphäre völlig absichtsfrei und absolut ungezwungen ausgeübt wird, insbesondere ohne jegliche sexuellen Anzüglichkeiten oder Austausch von Zärtlichkeiten auf unserem grossen Gelände.Dieses verfügt über ein vielseitiges Angebot für Sport und Spiel für Jung und junggebliebene, Schwimmen, Saunieren, Pétanque, Bogenschiessen, Volleyball, Tischtennis, Clubhaus, und zum gemütlichen Grillieren über Holzkohlen an zwei Grillstellen, ...Auch bei schönstem Wetter findet hier jeder sein Plätzchen, wir leiden nicht unter Überbelegung und Dichtestress von textilen Schwimmbädern.Das liebevoll "Föhrli" genannte grosszügig angelegte Gelände bietet seinen Gästen einen im wahrsten Sinne des Wortes paradiesischen "safe space" für das einzigartige Lebensgefühl der ungezwungenen und wohltuenden Erholung in natürlicher körperlich und geistig befreiender Nacktheit für Familien, Frauen, Männer und Kinder.Neugierig? Am Samstag 29. Juni und am Samstag 13. Juli findet jeweils ein "Tag der offenen Tür" statt. Von 10 bis 12 Uhr kann man ausnahmsweise auch mal bekleidet unser Gelände erkunden und erste Freundschaften schliessen. Ab 12 Uhr ist das dann nur noch nackt möglich... Hier der Flyer dazu! (http://www.naspo.ch/wp-content/uploads/2024/04/Flyer-Einladung-Tag-der-offenen-Tuer-A4.pdf)Wir freuen uns auf zahlreiche neugierige Gästewww.naspo.chPressekontakt:Medienkontakte:Aktuar und PressestelleMonika & Harry Raineraktuar@naspo.ch076 523 51 60Original-Content von: NASPO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099258/100920964