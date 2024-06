Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniAusschüttung A / -net- A (ISIN LU1390462189/ WKN A2AGK4) ist ein global investierender Mischfonds, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniAbsoluterErtrag (ISIN LU1206678580/ WKN A14QFP).Das Sondervermögen strebe an, durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen regelmäßige Erträge zu erzielen. Der Fonds könne grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. ...

