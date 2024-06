München (ots) -Europ Assistance wurde von eKomi, Europas größtem unabhängigen Anbieter von transaktionsbasierten Kundenmeinungen und Produktbewertungen, als "Bester Reiseversicherer 2024" ausgezeichnet. Damit belegt Europ Assistance den ersten Platz in der Kategorie 'Reiseversicherer' beim eKomi & BankingCheck Award, bei dem mehr als 165.500 Kundenbewertungen über die Auszeichnungen in über 80 Kategorien entschieden."Wir freuen uns, dass sich die verlässliche Qualität unserer Reiseprodukte so positiv in den Kundenmeinungen und Produktbewertungen von eKomi widerspiegelt und wir unseren Kundinnen und Kunden mit einem starken Gesamtpaket im Bereich Reise partnerschaftlich zur Seite stehen können", so Julia Ricks, Country Manager Europ Assistance Deutschland.Tipps und Informationen für ReisendeTrotz anhaltender Unsicherheiten steigt die Reiselust weltweit und signalisiert einen robusten Aufschwung nach der Pandemie, wie das von Europ Assistance in Zusammenarbeit mit Ipsos veröffentlichte Urlaubsbarometer 2024 kürzlich bestätigte. Neben einem umfassenden Reiseschutz bietet Europ Assistance ihren Kunden und Interessenten auf ihrer Website zahlreiche Tipps und Informationen für Reisen aller Art, von der Reisevorbereitung über Themen wie Tropenkrankheiten und Reiseimpfungen bis hin zur Planung einer Kreuzfahrt.Weitere Informationen zu unseren Services erhalten Sie unter presse@europ-assistance.de.ÜBER EUROP ASSISTANCEDie Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.Pressekontakt:Nina SieslackHead of CommunicationEurop Assistance Services GmbHAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 625E-Mail: presse@europ-assistance.dehttp://www.europ-assistance.deOriginal-Content von: Europ Assistance Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52259/5809998