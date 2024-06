Überraschend starke Zahlen und ein positiver Ausblick treiben die Fedex-Aktie am Mittwoch an. Die Papiere springen vorbörslich zweistellig in die Höhe. Konkurrent DHL wird von dem Schwung ebenfalls leicht mitgerissen und verzeichnet eine Kurssteigerung von knapp zwei Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen die Konzernerlöse um knapp ein Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging hingegen ...

