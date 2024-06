DJ PTA-News: Gurktaler AG: Unternehmensergebnis Geschäftsjahr 2023/2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/26.06.2024/11:30) - Für das Geschäftsjahr 2023/24 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) von TEUR -688 ausgewiesen (Vorjahr: TEUR - 3.940). Das Ergebnis ist im Wesentlichen in den Aufwendungen für die Markenentwicklung speziell bei Gurktaler Alpenkräuterlikör und dem Gurktaler Alpen-Aperitif mit Sanddorn sowie einmalig anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung des Geschäftsmodells begründet. Im Vorjahr wurde im Rahmen der Verschmelzung der "Rossbacher" Vertriebs GmbH in die Gurktaler AG eine innerbetriebliche Forderung gegenüber der "Rossbacher" Vertriebs GmbH in Höhe von EUR 3,3 Mio. ausgebucht. Nunmehr konnte nach Abschluss der Verschmelzung von Unternehmenstöchtern ein Verschmelzungsgewinn in Höhe von EUR 2,8 Mio. erzielt werden.

Die Erträge aus Anteilen verbundener Unternehmen umfassen die Erträge der AT-Equity-Beteiligung in Ungarn mit TEUR 1.650 (Vorjahr: TEUR 1.950). Die Erträge aus Beteiligungen an der Underberg GmbH & Co KG mit Sitz in Rheinberg, Deutschland, liegen bei TEUR 152 (Vorjahr: TEUR 148).

Die Umsatzerlöse des operativen Geschäfts betrugen im Wirtschaftsjahr 2023/2024 TEUR 3.820.

Das Jahresergebnis Einzelgesellschaft Gurktaler AG per 31.3.2024 belief sich auf EUR 2,9 Mio. nach EUR 0,3 Mio. im Vorjahr.

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von EUR 1,30 je Stamm- und Vorzugsaktie auszuschütten, was einem Betrag von EUR 2.735.673,20 bzw. 65,0 % des Grundkapitals entspricht.

Wien, 26. Juni 2024

Der Vorstand

Aussender: Gurktaler AG

ISIN(s): AT0000A0Z9G3 (Aktie), AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

