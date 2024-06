CompuGroup Medical (CGM) hat seine Präsenz in Nordeuropa durch die Übernahme des norwegischen Softwareunternehmens Pridok AS, einem Spezialisten für Lösungen im Gesundheitswesen, ausgebaut. Pridok wurde 2013 gegründet und hat sich mit einem Marktanteil von 20% im Hausarztmarkt zu einem wichtigen Akteur im digitalisierten Gesundheitswesen in Skandinavien entwickelt. Trotz der geringen Größe des Unternehmens mit einem Umsatz von 4,1 Mio. EUR im Jahr 2023 und einem Wachstum von 32 % ist der Übernahmepreis von 35,7 Mio. EUR (der mit zusätzlichen Earn-Out-Kosten in Höhe von 16,7 Mio. EUR auf das 12,7-Fache des Umsatzes ansteigen könnte) bemerkenswert hoch. Ziel der Übernahme ist es, das webbasierte Patientenjournalsystem von Pridok zu nutzen, um das Angebot von CGM zu erweitern und möglicherweise in neue Märkte zu expandieren. Die hohen Kosten und der reife digitale Markt Norwegens stellen jedoch eine Herausforderung für den erwarteten Wert dieser Übernahme dar. Die sehr teure Mikro-Akquisition wird in der Gewinn- und Verlustrechnung von CGM vollständig verpuffen, weshalb die Analysten von mwb research ihre Schätzungen nur geringfügig anpassen. Bleibt ein KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE





