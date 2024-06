Bei SAP feiern heute die Bullen. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 187,04 EUR. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo? Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SAP-Analyse einfach hier klicken. Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...