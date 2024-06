Die Hornbach-Aktie (WKN: 608340) legte in den vergangenen acht Monaten eine tolle Performance hin. In dieser Zeit stieg sie von knapp 56 € auf aktuell 81,70 €. Für einen Handelskonzern ist das eine sehr gute Kursentwicklung. Was ist zukünftig zu erwarten? Überproportionale Ertragssteigerung Die schwache Konjunktur im Baugewerbe besteht weiterhin. Auch das Kaufverhalten der Kunden für Hausrenovierungen oder Gartengestaltung verbesserte sich nur geringfügig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...