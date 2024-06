NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 42 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Dynamik im Bereich Elektrifizierung bleibe hoch, schrieb Analyst Alasdair Leslie in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Schweizer. In der Antriebstechnik hätten sich ermutigende Signale nach dem ersten Quartal noch nicht bewahrheitet. Auch bei Robotik und Maschinenautomation dürfte man enttäuschen. Die ABB-Aktien hätten dank zuletzt starker Entwicklung ihren Bewertungsrückstand zu Schneider aufgeholt./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

