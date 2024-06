Die Alphabet-Aktie kennt kein Halten mehr. Mit einem Anstieg von 2,7 Prozent im gestrigen US-Handel hat das Papier ein neues Rekordhoch bei 185,75 Dollar markiert. Grund genug für Jefferies und die Commerzbank ihre Kursziele nach oben anzupassen. So viel Potenzial sehen die Experten jetzt.Die US-Bank Jefferies hat über 1.500 Konsumenten und Büroangestellte zu ihrer Nutzung bei KI-Anwendungen befragt. In der Umfrage kommt Alphabet im Bereich der Künstlichen Intelligenz sehr gut weg. So verbinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...