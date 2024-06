Berlin (ots) -Paris steht kurz vor einem Weltereignis: Vom 26. Juli bis zum 11. August richtet Frankreichs Hauptstadt die Olympischen Sommerspiele 2024 aus, gefolgt von den Paralympischen Spielen vom 28. August bis 8. September. Nachhaltig, grün, kostengünstig sollen diese Spiele werden - ein grandioses Fest, dass das positive Erbe von Olympia hochhält. Doch was halten die Menschen vor Ort davon? Sind dies wirklich Spiele für alle? Wie politisch sind sie in Zeiten internationaler Krisen und Kriege? Wie ökologisch und sozial nachhaltig wird das Event tatsächlich - und was bleibt von ihm?Im mehrteiligen Podcast Olympia in Paris aus der ReiheBöll.Spezial der Heinrich-Böll-Stiftung sprechen wir darüber mit Pariser*innen und Vertreter*innen des französischen Olympia-Komitees, mit dem Präsidenten der Olympischen Spiele, Tony Estanguet, und mit David Belliard, dem stellvertretenden Bürgermeister von Paris. Unsere Autorin Romy Straßenburg befragt auch einen Sportsoziologen, einen Experten für die Geopolitik des Sports - und den Mann, der für die rund 13 Millionen während der Spiele servierten Mahlzeiten verantwortlich sein wird.In fünf Folgen liefert der Podcast Eindrücke und Hintergründe:Olympia in Paris - Was erwartet Paris? (1/5) (https://boell-spezial.podigee.io/118-olympia-in-paris-was-erwartet-paris-15)Zu den letzten Olympischen Sommerspielen blickt die Welt nach Paris. Was macht die Faszination Olympia aus. Und warum wollen viele Pariser*innen das Großereignis trotzdem nicht gern in ihrer Stadt erleben?Olympia in Paris - Grün, grüner, Paris? (2/5) (https://www.boell.de/de/media/podcast-episode-podigee/olympia-paris-gruen-gruener-paris-25)Paris hat sich ehrgeizige Ziele für eine nachhaltige und ökologische Gestaltung der Spiele gesetzt, will Ressourcen einsparen, Autoverkehr und Müll reduzieren. Wie kann das gelingen - und wird davon etwas bleiben?Olympia in Paris - Challenge für die Banlieue (3/5) (https://www.boell.de/de/media/podcast-episode-podigee/olympia-paris-challenge-fuer-die-banlieue-35)Die Spiele sollen in Paris auch nach ihrem Ende positiv weiterwirken, die Wirtschaft ankurbeln, das Selbstwertgefühl der Bewohner*innen stärken. In den teils abgehängten Vorstädten aber gibt es auch Ablehnung. Wie kann Integration durch Olympia funktionieren?Olympia in Paris - Offen für alle (4/5) (https://www.boell.de/de/media/podcast-episode-podigee/olympia-paris-offen-fuer-alle-45)In dieser Folge stehen die Paralympischen Spiele und Projekte im Fokus, die sich für Toleranz und Inklusion im Sport einsetzen. Wir stellen auch einen Pariser Fußballverein vor, der politisches Engagement mit sportlichen Leistungen verbindet.Olympia in Paris - Spielfeld & Schlachtfeld? (5/5) (https://www.boell.de/de/media/podcast-episode-podigee/olympia-paris-spielfeld-schlachtfeld-55)Bei Olympia manifestieren sich auch die Konflikte in der Welt. Wie steht es um Russlands Teilnahme und welche Entscheidungen trifft das IOC zur Neutralität der Sportler*innen? Eine Folge zur Bedeutung von Sport für die internationale Politik.Alle Beiträge aus unserer Podcast-Reihe Böll.Spezial (https://www.boell.de/de/podcasts/boellspezial) finden Sie hier (https://www.boell.de/de/olympia-in-paris-der-podcast-zu-den-olympischen-spielen-2024), auf Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/b%C3%B6ll-spezial/id1194956445), bei Google Podcasts (https://podcasts.google.com/subscribe-by-rss-feed?feed=aHR0cHM6Ly9ib2VsbC1zcGV6aWFsLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM%3D), Deezer (https://www.deezer.com/de/show/52835) oder bei Spotify (https://open.spotify.com/show/3ancwVOmr4I8OEDduo35q4).Für Hintergründe, Einschätzungen und O-Töne zum Thema Olympia stehen für Sie gern zur Verfügung:Marc Berthold, Büroleiter Heinrich-Böll-Stiftung Paris, Marc.Berthold@fr.boell.orgDawid Bartelt, Büroleiter Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul und ehemaliger Büroleiter Rio, Brasilien, Dawid.Barteld@tr.boell.orgPressekontakt:Nicole Sagener, 030-28534-202, E-Mail sagener@boell.deOriginal-Content von: Heinrich-Böll-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42589/5810062