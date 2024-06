Das Unternehmen kann mit seinem sechsten Standort im städtischen Bereich seine Marktführerschaft in Mississauga weiter behaupten

CALGARY, ALBERTA, 26. Juni 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es mit Wirkung vom 25. Juni 2024 eine finale Vereinbarung für den Ankauf von Vermögenswerten (die "Kaufvereinbarung") unterzeichnet hat. Demnach wird High Tide in der Stadt Mississauga (Ontario) für die Kaufsumme von 600.000 $ ein Cannabis-Geschäftslokal erwerben, das aktuell unter dem Namen "Cantopia" betrieben wird (die "Transaktion"). Das Geschäftslokal befindet sich in der Stadt Mississauga an der Adresse 6400 Millcreek Drive in einer belebten Einkaufsmeile, die von mehreren kleinen Geschäften umgeben ist. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt ein international anerkanntes Schnellrestaurant, und auch ein nationaler Diskonter und eine kanadische Lebensmitteldiskontkette sind nur wenige Schritte entfernt.

In den drei aufeinanderfolgenden Monaten bis zum 31. Mai 2024 erwirtschaftete der Laden einen annualisierten Umsatz in Höhe von 2,3 Mio. $ bzw. einen annualisierten bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA)[i] in Höhe von 0,4 Mio. $. Der Kaufpreis entspricht dem 1,5-fachen des annualisierten bereinigten EBITDA für die drei aufeinanderfolgenden Monate bis zum 31. Mai 2024.

"High Tide hat bei der Suche nach Kandidaten für eine Fusion oder Übernahme stets Wert auf Qualität statt Quantität gelegt, und dieser Neuerwerb ist ein weiteres Beispiel für unsere gezielte Strategie. Seit Ende des Kalenderjahres 2022 legen wir den Fokus auf Wachstum im Greenfield-Bereich und konnten 24 Standorte auf organischem Weg und im Wesentlichen ohne M&A-Transaktionen hinzugewinnen. Da es sich hier nach wie vor um einen Käufermarkt handelt, sondieren wir mit Geduld und Ausdauer nur die qualitativ hochwertigsten Geschäftschancen, und laufen nicht irgendwelchen Deals hinterher bzw. lassen uns auf keine unrealistischen Verkäufererwartungen ein, wie das bei einigen unserer Mitbewerber der Fall ist", so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Nachdem der kanadische Cannabis-Einzelhandelsmarkt derzeit eine intensive Konsolidierungsphase durchmacht, bewerten viele Betreiber die aktuellen Makrobedingungen und die begrenzten Optionen, die ihnen zur Verfügung stehen. Durch den Zusammenschluss mit High Tide können diese Händler den Sturm besser überstehen und wir erhalten im Gegenzug voll funktionsfähige Betriebsstandorte mit starken Umsatzzahlen zu einem angemessenen Verkehrswert. Ich freue mich, dass wir unser erstklassiges Portfolio im Einzelhandel um einen neuen wertsteigernden Geschäftsstandort ergänzen und hoffe auf weitere strategische und wertsteigernde M&A-Transaktionen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet", fügt Herr Grover hinzu.

Alle Beträge sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischem Dollar ausgewiesen.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchgeführte Transaktion, für die unter anderem der Erhalt der erforderlichen Genehmigung von der TSX Venture Exchange ("TSXV") und der Alcohol and Gaming Commission of Ontario sowie die Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen Voraussetzung sind, wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Die Kaufsumme für den neu übernommenen Geschäftsstandort (die "Kaufsumme") beträgt 600.000 $ in bar und wird bei Abschluss der Transaktion (der "Abschluss") überwiesen. Der Kaufpreis entspricht dem 1,5-fachen des annualisierten bereinigten EBITDA für die drei Monate zum 31. Mai 2024.

Von der Kaufsumme wird ein Teilbetrag in Höhe von ca. 150.000 $ von den Anwälten von High Tide für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten auf einem Treuhandkonto verwahrt, um allfällige Schadenersatzansprüche gegenüber Cantopia in Bezug auf mögliche Forderungen aufgrund von Verstößen gegen Zusicherungen und Gewährleistungen geltend machen zu können.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler in Nordamerika, gemessen an der Anzahl der Geschäfte [ii]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 174 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Nordamerikas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Silipipe, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas sowie im TSX Venture 50 der Jahre 2022 und 2024 als eine der zehn besten Aktien der diversifizierten Industrie genannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und die Fähigkeit, die Abschlussbedingungen zu erfüllen und die Transaktion abzuschließen, sowie über den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

#_ednref1 Das bereinigte EBITDA ist kein IFRS-konformes Bewertungskriterium.

#_ednref2 Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024.

