Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung erwartet wurde das Fundingziel der EU für das zweite Semester 2024, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, Christian Ilchmann und Lukas-Finn Frese von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View" zum SSA-Segment.Die Daten seien am Montag um 18 Uhr zur Verfügung gestellt worden, die begleitende Pressekonferenz hierzu finde am heutigen Mittwoch statt. In der zweiten Jahreshälfte plane der "Megaemittent" Mittel in Höhe von EUR 65 Mrd. aufzunehmen. Dies seien in H2/2023 "nur" EUR 40 Mrd. gewesen. Diese würden bis zur vollen Höhe auf alle Programme entfallen, also nicht nur NGEU, sondern auch auf das Unterstützungsprogramm für die Ukraine, Macro Financial Assistance (MFA) sowie Spezialprogramme im Westbalkan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...