Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) hat am Donnerstag beschlossen, die Zinssätze unverändert auf einem 16-Jahres-Hoch bei 5,25% zu belassen, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Diese Entscheidung sei mit einer Mehrheit von 7:2 Stimmen getroffen worden, wobei zwei Mitglieder für eine Zinssenkung plädiert hätten. Die BoE sehe jedoch die Notwendigkeit, weitere Daten abzuwarten, da die Dienstleistungsinflation überraschend hoch sei. Es werde ein stärkeres BIP-Wachstum im zweiten Quartal 2024 von 0,5% im Vergleich zu vorhergesagten 0,2% erwartet. Die Gesamtinflation sei zuletzt auf das 2%-Ziel der BoE gefallen, jedoch würden Lohnwachstum und Dienstleistungspreise hoch bleiben. Die Märkte würden aktuell die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im August bei über 50% sehen, nachdem man angedeutet habe, dass weitere Entscheidungsträger kurz davor wären, Zinssenkungen zu unterstützen, was die Hoffnung auf eine Lockerung bis zum Ende des Sommers am Leben erhalte. ...

