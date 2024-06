Düsseldorf (ots) -Mit dem Ziel, japanische Teekultur global zu verbreiten, hat ITO EN, der Hersteller der weltweit führenden Marke ungesüßten Grüntees "Oi Ocha"*, eine internationale Kampagne gestartet. Das Unternehmen setzt dabei auf nachhaltigere Verpackungen.ITO EN, Ltd., der in Tokio ansässige Hersteller der global führenden Marke von ungesüßtem Grüntee "Oi Ocha"(*), verfolgt eine neue Mission: die weltweite Verbreitung der japanischen Teekultur. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen einen globalen Vertrag mit Shohei Ohtani, dem japanischen Baseballstar der Los Angeles Dodgers, unterzeichnet und eine internationale Werbekampagne in über 85 Städten gestartet.In Deutschland hat ITO EN im April seine erste europäische Niederlassung eröffnet. Auf der Anime- und Japan-Convention DoKomi wird ITO EN sein neuestes Produkt, den grünen Tee "Oi Ocha" im nachhaltigen Tetra Pak®, vorstellen. Die Convention findet vom 28. bis zum 30. Juni in Düsseldorf statt und ist mit rund 155.000 Besuchern im letzten Jahr die in Deutschland größte Veranstaltung ihrer Art. Auf der DoKomi dreht sich alles um japanische Kultur: Anime, Manga, Spiele, Cosplay - und nicht zuletzt um japanische Speisen und Getränke. Hier wird ITO EN seinen Grüntee präsentieren, der tief in der japanischen Kultur und Geschichte verwurzelt ist.Der trinkfertige, ungesüßte grüne Tee Oi Ocha ist das führende Produkt in diesem Bereich und das Aushängeschild des japanischen Unternehmens. Er erinnert an den Geschmack von Tee, der nach alter Tradition frisch mit der Kyusu, der ikonischen japanischen Teekanne, zubereitet wird. Der Name "Oi Ocha" soll mit dem Gefühl assoziiert werden, eine Tasse Tee mit den Liebsten zu teilen - ein einzigartiger Moment der Entspannung und des Wohlbefindens. Ein reines und authentisches japanisches Getränk, das die Essenz des Vollblatttees und all seine gesundheitlichen Vorteile verkörpert.Oi Ocha: trinkfertiger, ungesüßter Grüntee in nachhaltiger KartonverpackungDer ungesüßte Grüntee Oi Ocha ist das perfekte Getränk für einen energiereichen Start in den Tag oder eine erfrischende Nachmittagspause. Das praktische, trinkfertige Format macht ihn immer und überall griffbereit. Mit seinem natürlichen, authentischen und erfrischenden Geschmack bietet Oi Ocha eine köstliche Alternative zu zuckerhaltigen Getränken. Frei von Zucker, Süßstoffen, Farbstoffen und künstlichen Aromen enthält er ausschließlich grünen Tee und natürliche Zutaten. Dies macht ihn zum idealen Begleiter für jede Gelegenheit und garantiert einen reinen Teegenuss zu jeder Zeit.Derzeit ist die PET-Version in Deutschland bei Ketten wie Edeka und Go Asia erhältlich. Ab Juli 2024 wird die neue und nachhaltigere Version des Produkts in der 0,33 Liter fassenden Tetra-Pak-Verpackung verfügbar sein.Besucher:innen der DoKomi können das neueste Produkt am ITO-EN-Stand (Halle 1, 1G03) erwerben.Ein wirklich grünes UnternehmenAuthentischer Geschmack, natürliche Zutaten und Gesundheit: Diese Qualitäten, zusammen mit der praktischen Verpackung, haben den ungesüßten Grüntee Oi Ocha zu einem beliebten Getränk gemacht, das in den USA von vielen Prominenten geschätzt wird. ITO EN zeichnet sich durch seine kontinuierliche Fokussierung auf das Wohlbefinden von Mensch und Umwelt aus. Das Unternehmen strebt danach, natürliche, gesunde und innovative Produkte zu schaffen, und stellt die Gesundheit der Verbraucher:innen und die Umwelt stets in den Vordergrund. ITO EN arbeitet eng mit einem vielfältigen Netzwerk von Lieferanten und Branchenexperten zusammen. Ein konkretes Beispiel für das Engagement der Marke ist das Recycling von Teeblättern, die für ihre Produkte als Dünger verwendet werden. Seit 2000 hat das Unternehmen ein Teeblatt-Recyclingsystem entwickelt, das einen Teil der Blätter als Komponenten für Papierprodukte, Baumaterialien und Harze nutzt, die von verschiedenen Partnerunternehmen verarbeitet und vertrieben werden. Diese Nachhaltigkeitsbemühungen spiegeln sich auch in der neuen Verpackung der trinkfertigen Produktversion wider.* 2019 durch die Guinness World Records bestätigt.ITO EN Ltd. Der 1966 gegründete, in Tokio ansässige Innovationsführer im Getränkebereich ist auf Grüntee spezialisiert. Die Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, die japanische Kultur des grünen Tees weltweit zu verbreiten und entwickelt dabei natürliche, gesunde, sichere und schmackhafte Produkte. Das starke Engagement von ITO EN für soziale und ökologische Verantwortung zeigt sich in der Zusammenarbeit mit Landwirten und regionalen Regierungen zur Förderung der lokalen Wirtschaft.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.itoen-europe.com/it/Pressekontakt Agentur:Carolin JentzschMarkenzeichen GmbHSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainMobil: +49 176 57927029E-Mail: oiocha@markenzeichen.deOriginal-Content von: ITO EN, Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174820/5810110