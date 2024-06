EQS-Media / 26.06.2024 / 12:59 CET/CEST

Finanzvorstand Olaf Schulz wird nach dem regulären Ablauf seines Vertrages zum 30. September 2024 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Marquard & Bahls AG ausscheiden. Er wird dem Aufsichtsrat von Mabanaft weiterhin angehören und damit der Firmengruppe verbunden bleiben. In seiner Funktion als CFO war Olaf Schulz verantwortlich und maßgeblich daran beteiligt, die mehrjährige Reorganisation und Transformation von Marquard & Bahls voranzutreiben und in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich umzusetzen. Mit der vollständigen Implementierung einer neuen Unternehmensstruktur wurde dieser Transformationsprozess nun erfolgreich abgeschlossen. Während Marquard & Bahls als schlanke Holdinggesellschaft positioniert ist, führen die operativen Gesellschaften ihre Geschäfte eigenständig und richten ihr jeweiliges Portfolio vor dem Hintergrund der Energiewende neu aus. Als Vorsitzender des Mabanaft Aufsichtsrats hat Olaf Schulz das Unternehmen bei der erfolgreichen strategischen Neuausrichtung und der Umsetzung der neuen Strategie intensiv unterstützt.



In der neu ausgerichteten Marquard & Bahls Holdinggesellschaft wird Dr. Christoph Witte, CEO, die Verantwortungsbereiche von Olaf Schulz übernehmen. "Die Gesellschafter von Marquard & Bahls und der Aufsichtsrat danken Olaf Schulz an dieser Stelle für sein außerordentliches Engagement und seine exzellente Arbeit", so Dr. Daniel Weisser, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Marquard & Bahls AG. "Wir freuen uns sehr, dass der Firmengruppe mit Olaf Schulz nicht nur ein erfahrener Finanzvorstand, sondern auch ein ausgewiesener Experte für Unternehmenstransformationen und Mergers & Acquisitions erhalten bleibt". Marquard & Bahls ist eine unabhängige Holdinggesellschaft mit Mehrheitsbeteiligungen an operativen Unternehmen im Energiesektor. Das 1947 gegründete Unternehmen verfolgt die Vision, ein erfolgreicher ethischer Investor zu sein, der die gesellschaftliche Entwicklung unterstützt. www.mbholding.com Pressekontakt:

Dr. Jörg Walter

Head of Corporate Responsibility & Operations

Marquard & Bahls AG

communication@mbholding.com

Emittent/Herausgeber: Marquard & Bahls AG

Schlagwort(e): Finanzen



