Der französische Assekuradeur Descartes Underwriting hat eine parametrische Cyberversicherung auf den deutschen Markt gebracht. Die Police richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen und soll sie gegen Betriebsunterbrechungen durch Cyberangriffe absichern. Descartes Underwriting hat eine neue Lösung in der Cyberversicherung auf dem deutschen Markt gestartet. Der französische Assekuradeur hat eine Cyber-Shutdown-Versicherung mit einem parametrischen Versicherungsansatz in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...