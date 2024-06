- HEALWELL tätigt im Rahmen seiner Kapitalzuteilungsstrategie ein strategisches Investment in Höhe von 2.000.000 USD in ein xAI-Investmentvehikel, um den Aufbau seiner Data-Science-Kompetenzen im Gesundheitswesen zu optimieren bzw. zu forcieren. Beabsichtigt sind Partnerschaften mit erstklassigen Plattformen sowie die Sondierung von Tools, die das Unternehmen in seine eigene Datenbasis und Technologie einbinden will.

- HEALWELL hat dieses Investment über einen von seinem Aktionär und strategischen Berater Massimo Agostinelli gegründeten Investmentfonds namens "Think First Principles" ("T1P") getätigt. Dabei handelt es sich um einen "Muskonomy"-Arm (einen auf Elon Musk ausgerichteten Fonds) des prominenten Agostinelli Family Office, hinter dem der milliardenschwere Patriarch Robert F. Agostinelli von der Rhone Group steht.

- Über diese Beteiligung sichert sich HEALWELL den Zugang zum geschlossenen Entwicklerprogramm von xAI und damit auch die Chance, von xAI's Ressourcen und Know-how, einschließlich diverser großer Sprachenmodelle (large language models/"LLM"), zu profitieren. Diese könnten dem Unternehmen bei der Optimierung seiner Produktentwicklungsaktivitäten helfen.

Toronto, Ontario, 26. Juni 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitsbereich, das sich auf KI und Datenwissenschaft zur Präventivmedizin stützt, HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Data Science für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Finanzierungsrunde der Firma X.AI Corp. ("xAI"), einem von Elon Musk im Jahr 2023 gegründeten Unternehmen für künstliche Intelligenz, indirekt über ein T1P-Investmentvehikel ein strategisches Investment in Höhe von 2.000.000 USD getätigt hat. Diese Geschäftschance wurde HEALWELL von seinem Aktionär und strategischen Berater Massimo Agostinelli ermöglicht, und zwar über den Muskonomy-Arm T1P des Agostinelli Family Office, hinter dem der Patriarch und Milliardär Robert F. Agostinelli von der Rhone Group steht.

Herr Massimo Agostinelli meint dazu: "T1P ist es ein Anliegen, seinen Partnern, einschließlich HEALWELL, einen direkten Zugang zu bzw. eine Beteiligung an der Muskonomy zu ermöglichen. Mit ihrer Beteiligung sollen sie das Ökosystem der Unternehmen von Elon Musk, das auf der "Think First Principles"-Philosophie basiert, unterstützen. Es freut mich sehr, dass ich Elon Musk und xAI über diese Beteiligung der Firma HEALWELL unterstützen kann. HEALWELL ist ein nordamerikanischer Marktführer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz für das Gesundheitswesen, der den Fokus auf die Gesundheitsvorsorge richtet." Agostinelli weiter: "Nach über einem Jahrzehnt der Partnerschaft mit Brian Paes-Braga, einem HEALWELL-Investor der ersten Stunde, wurde zunehmend klarer, dass die potenziellen Synergien zwischen HEALWELL und xAI unbedingt genutzt werden müssen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was diese beiden Unternehmen gemeinsam alles erreichen können."

Infolge seiner strategischen Beteiligung erhält HEALWELL Zugang zum geschlossenen Entwicklerprogramm von xAI, mit dem HEALWELL das weltweit einzigartige Know-how im Bereich Technik und KI sowie die Ressourcen von xAI nutzen kann. Dieser Zugang bietet HEALWELL die Möglichkeit, die Optimierung seiner Produktentwicklungskapazitäten zu forcieren und große Sprachmodelle ("LLM"), die vom Entwickler-Ökosystem und von der einzigartigen Datenbasis von xAI profitieren können, einem "Finetuning" zu unterziehen. Man könnte die in Verbindung mit dem xAI-Ökosystem verfeinerten Modelle mit den von HEALWELL optimierten LLM zusammenführen. Solche Modelle könnten sich für wissenschaftliche und klinische Untersuchungen als äußerst nützlich erweisen.

Herr Steven Aviv, Chief Technology Officer der HEALWELL-Tochtergesellschaft Pentavere, erklärt: "Für HEALWELL eröffnet sich durch diese einzigartige Partnerschaft eine Vielzahl von potenziellen technologischen Vorteilen. Die xAI-Plattform bietet nicht nur Zugang zu globalen KI-Vordenkern und ausgefeilten Entwicklungstools, sondern ist auch in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet, die Erklärbarkeit von Modellen zu optimieren. Im Detail zu verstehen, warum ein großes, komplexes KI-Modell jene Entscheidungen trifft, die es nun einmal trifft, ist im Gesundheitswesen von essentieller Bedeutung und könnte für unsere Kunden ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein. In Verbindung mit dem umfangreichen Datenmaterial aus aktiven klinischen Diskussionen über X und unserem Zugriff auf einen beeindruckenden Datenpool über das Ökosystem von WELL Health und das Pentavere-Krankenhausnetzwerk könnte dies für wissenschaftliche und klinische Untersuchungen von größtem Nutzen sein."

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, fügt hinzu: "Es ist uns eine große Freude, mit der Firma xAI, einem der renommiertesten KI-Unternehmen der Welt, zusammenzuarbeiten. Diese strategische Beteiligung eröffnet HEALWELL enorme Geschäftschancen und eine privilegierte Stellung in einem der bestfinanzierten und ambitioniertesten KI-Unternehmen der Welt. Darüber hinaus bietet der Zugang zum geschlossenen xAI-Entwickler-Ökosystem dem Team von HEALWELL die Möglichkeit, von den erstklassigen Fachkräften und den Ressourcen von xAI zu profitieren."

Bei dieser Investitionsrunde hat xAI erstmals eine Außenfinanzierung zur Realisierung der zukünftigen Wachstumspläne des Unternehmens zugelassen.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Synergien und Möglichkeiten, die sich dem Unternehmen durch seine Beteiligung an xAI bieten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Formulierungen wie "anstreben", "Gelegenheit", "potenziell", "verbessern", "erwarten", "Zukunft", "planen", "Position", "Chance" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte künftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "werden", "vielleicht", "könnten", "würden", "sollten", "dürften" oder "können", oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, seine Geschäftsbeziehungen zu pflegen und aufrechtzuerhalten, einschließlich mit xAI; HEALWELLs Fähigkeit, auf die Technologie, die Datensätze und das Fachwissen von xAI zuzugreifen und diese zu nutzen; Trends beim Kundenwachstum; die Fähigkeit von HEALWELL, neue Technologien zu entwickeln und die Zeiträume, in denen sie entwickelt werden können; neue Technologien wie erwartet funktionieren; Kunden, die neue Technologien und Dienstleistungen wie erwartet annehmen und nutzen; die Notwendigkeit, zunehmend innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; der Wettbewerb in der Branche; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; HEALWELLs Fähigkeit, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs fortwährende Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf HEALWELLs Geschäft, operative Betriebe, Umsätze und/oder Ergebnisse haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter http://www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

