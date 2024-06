Auf einem Lkw-Parkplatz in Eching bei München hat die Firma Park Your Truck unter ihrer Submarke "Charge Your Truck" ihren ersten eigenen Ladepark für E-Lkw offiziell in Betrieb genommen. Noch wird der Standort nur von einer Spedition verwendet - er soll aber bald öffentlich zugänglich werden. Der zwischen A9 und A92 gelegene Standort - konkret in der Dieselstraße 29 in Eching - umfasst in der ersten Ausbaustufe zwei CCS-Ladepunkte von Kempower ...

Den vollständigen Artikel lesen ...