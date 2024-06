Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hat seit Mitte Juni leicht den Vorwärtsgang eingelegt und strebt auf die Marke von 190 US$ zu. Bringt der jüngst mit einem nie da gewesenen 56 Milliarden US$-Paket verwöhnte Tesla-Boss Elon Musk das Unternehmen und die Aktie etwa doch wieder in die Spur? Pannen am Cybertruck Manchmal muss man schmunzeln, wenn man Nachrichten über Unternehmen liest. Etwa über diese hier: Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Tesla Tausende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...